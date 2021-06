Podwójne luzowanie restrykcji w czerwcu? Konferencja ws. obostrzeń już wkrótce

Obostrzenia zostaną wkrótce znów poluzowane. Zgodnie z zapowiedzią rządu szczegółowych informacji dotyczących zmian w restrykcjach możemy spodziewać się w ciągu najbliższych kilku dni. - W pierwszej połowie czerwca spodziewam się pierwszego kroku zmniejszającego obostrzenia, w drugiej połowie czerwca - drugiego - mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller.

Obostrzenia zostaną w czerwcu jeszcze bardziej poluzowane. Konferencja premiera i/lub ministra zdrowia w tej sprawie powinna się odbyć jeszcze w pierwszych dniach czerwca.

- W tej chwili przyglądamy się sytuacji, ona faktycznie jest z dnia na dzień coraz lepsza, też liczba osób zaszczepionych rośnie - mówił we wtorek w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Müller. Jednocześnie zaznaczył, że warunkiem tego, byśmy w pełni mogli normalnie funkcjonować, jest bardzo szeroka grupa osób, która będzie zaszczepiona. To - jak mówił - "jedyna skuteczna bariera, która może pozwolić zatrzymać epidemię, chociażby w okresie jesiennym".

Obostrzenia w czerwcu zostaną poluzowane dwa razy?

- My w tej chwili analizujemy, jakie możliwe są kolejne kroki. Bez wątpienia w samym czerwcu kolejne zostaną podjęte. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku dni możemy się spodziewać szczegółowych informacji w tym zakresie - zapowiedział rzecznik rządu. Dopytywany, czy mówi o połowie czerwca, odparł: - Jeżeli chodzi o pierwsze kroki, które dodatkowe będą robione pod kątem właśnie zmniejszenia obostrzeń, to [...] spodziewam się, że to będzie jeszcze w pierwszej połowie czerwca, przynajmniej pierwszy krok. A myślę, że w drugiej połowie czerwca też drugi krok, jeśli chodzi o zmianę obostrzeń - tłumaczył.

Pytany o grupę osób sceptycznych wobec szczepień, jak je przekonać, odparł, że to niestety "duże wyzwanie". - Bo bardzo często jest tak, że u podstaw tych obaw, które rodzą się u niektórych osób, są elementy nieprawdziwych informacji, które trafiają, dotyczących samego funkcjonowania szczepień, produkcji szczepionek czy wreszcie efektów ochronnych szczepień" - tłumaczył.

Podkreślił, że "tu taka praca u podstaw jest bardzo istotna". - Ale z drugiej strony chyba ważniejsza i skuteczniejsza na koniec dnia kampania przykładów, pokazująca osoby konkretne, które się zaszczepiły - dodał.

RadioZET.pl/PAP