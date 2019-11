Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Śmierć konia dorożkarskiego w styczniu tego roku wywołała sporo emocji w stolicy Małopolski. Obrońcy praw zwierząt podkreślali, że to skrajny efekt zmuszania zwierząt do pracy ponad ich siły w centrum krakowskiego rynku.

Śledczy nie dopatrzyli się początkowo winnych w tej sprawie. Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód przekazała skargę obrońców zwierząt do sądu. W październiku tego roku z prokuratura z własnej woli zmieniła zdanie, częściowo przychylając się do zażaleń obrońców praw zwierząt. Dzisiejsze postanowienie sądu umocniło zwolenników praw zwierząt.

To bardzo dobra i przełomowa decyzja, która stwarza nadzieję, że dręczenie koni dorożkarskich w Krakowie ma jednak swoje granice, a osoby które zmuszają konie do całodziennej do pracy nawet w temperaturach 50 st. C i więcej, nie mogą czuć się bezkarni

Agnieszka Wypych, przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt KSOZ