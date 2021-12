Andrzej Adamczyk wziął udział w oficjalnym przekazaniu do użytku nowych odcinków autostrady A1 pod Kamieńskiem w województwie łódzkim. – Przed rokiem wykonawcy realizujący 80-km odcinek autostrady między Łodzią a Częstochową potwierdzili, że do końca 2021 roku, za wyjątkiem jednego odcinka, po 56 km autostrady A1 między Łodzią a Częstochową pojedziemy już trzema pasami ruchu, plus pasem awaryjnym – przypomniał.

Minister infrastruktury zaznaczył, że rząd podchodzi ambitnie także do 2022 roku. – Ponad 400 km dróg szybkiego ruchu, dróg ekspertowych, dróg autostradowych będzie oddanych kierowcom do użytkowania. Podobnie jak i realizowane obwodnice wokół miast, podobnie jak dofinansowanie dróg samorządowych – oświadczył.

Koniec bezpłatnych autostrad w Polsce?

Szef MI podczas otwarcia odcinka autostrady A1 zapowiedział, że państwa nie stać nas na utrzymywanie bez końca darmowych autostrad. – Opłaty za przejazd będą sukcesywnie wprowadzane na kolejnych odcinkach oświadczył.

– Na pewno nie stanie się to w roku przyszłym, czy za dwa lata, ale sukcesywnie system poboru opłat będzie obejmował kolejne odcinki autostrad. Środki finansowe pozyskane w ten sposób wpłyną do Krajowego Funduszu Drogowego i posłużą kolejnym inwestycjom – mówił Adamczyk. Jak dodał, "rząd realizuje ambitny i odważny plan do 2030 roku - 9 tys. km dróg ekspresowych, autostradowych, szybkiego ruchu", a "nikłą, ale jednak częścią tego planu są opłaty za przejazd autostradami".

– Te opłaty służą pokryciu niebagatelnych kosztów utrzymania autostrad. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę, że należy uczestniczyć i partycypować w kosztach utrzymania autostrady – dodał minister. Zapewnił jednocześnie, że dla samochodów osobowych przejazdy drogami ekspresowymi w Polsce nie będą płatne.

RadioZET.pl/PAP