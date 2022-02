Koniec maseczek i dalsze luzowanie obostrzeń. Rzecznik MZ podał warunek

Rzecznik resortu zdrowia pytany na wtorkowej konferencji prasowej o ewentualne dalsze luzowanie obostrzeń i zniesienie obowiązku noszenia maseczek powiedział, by poczekać do momentu "aż będziemy mieli pewność, że schodzimy z pandemią do wskaźników na poziomie poniżej 10 tys. nowych zakażeń".

– Tylko jedno województwo notuje obecnie minimalne wzrosty epidemiczne. To województwo kujawsko-pomorskie, które w ostatnim tygodniu ma średnio 2 proc. wzrostu. Pozostałe województwa notują już dość duże spadki – przekazał Wojciech Andrusiewicz.

Izolacja i kwarantanna. Nowe zasady od 15 lutego

Rzecznik MZ zaznaczył, że od 15 lutego obowiązują nowe zasady kwarantanny oraz skrócona, siedmiodniowa izolacja związana z COVID-19. We wtorek rozpoczęła się wysyłka 256 tys. SMS-ów do wszystkich, którzy trafili na izolację przed 15 lutego, jeszcze na starych zasadach, gdy izolacja trwała 10 dni.

– Nie jesteśmy pierwszym państwem na świecie, które skraca okres izolacji, likwiduje kwarantannę z kontaktu. Podobnie postępują inne państwa. Wynika to z danych epidemiologicznych, ze wskazań epidemiologów, wirusologów i lekarzy chorób zakaźnych. Po pierwsze objawy po zakażeniu wariantem Omikron występują zdecydowanie szybciej. Najczęściej już na drugi dzień. Wirus jest mniej zjadliwy – wyjaśnił.

Andrusiewicz przypomniał też, że do 1 marca pracownicy medyczni powinni być już z w pełni zaszczepieni. W przeciwnym przypadku sanepid może nałożyć karę finansową. Ponadto takie osoby nie powinny być dopuszczone do opieki nad pacjentami. – Czy takie osoby mają być zwalniane, czy kierowane do innych zadań w danym podmiocie medycznym, to już jest decyzja kierującego placówką. Na początku przyszłego tygodnia pojawi się dokładna i interpretacja przepisów ze strony Ministerstwa Zdrowia, jeśli ktoś ma wątpliwości – powiedział.

RadioZET.pl/PAP