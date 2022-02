Nauka zdalna zostanie skrócona w tych województwach? "Podjęto wstępną decyzję"

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Przemysław Czarnek ogłosił, że nauka zdalna potrwa do końca ferii. Nie wykluczył jednak jej skrócenia dla województw, gdzie przerwa zimowa już się skończyła. Nowych informacji w tej sprawie udzielił w środowej rozmowie w Programie I Polskiego Radia wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki.

Nauka zdalna ma potrwać do końca ferii, czyli do 27 lutego. We wtorek Przemysław Czarnek stwierdził jednak, że powrót do szkół mógłby nastąpić wcześniej. Chodzi o te województwa, w których ferie zimowe już dobiegły końca, tj. małopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.

- Tu cały czas pani minister Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego [...], analizuje sytuację. Bo jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, ażeby skrócić ten okres nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły – podkreślił szef MEiN we wtorek w Polskim Radiu 24.

Powrót do szkół może nastąpić wcześniej? Wiceminister edukacji wyjaśnia

W środę o tę kwestię został zapytany w Programie I Polskiego Radia wiceminister resortu edukacji Włodzimierz Bernacki. - Podjęto wstępną decyzję na poziomie kierownictwa resortu edukacji i nauki, dotyczącą monitorowania sytuacji epidemicznej na terenie tych województw, w których uczniowie wrócili do szkoły w trybie zdalnym - odpowiedział. Jak dodał, MEiN chce mieć pełną wiedzę, czy na tych terenach nastąpił wzrost zakażeń.

Sytuacja epidemiologiczna będzie miała wpływ na to, czy wcześniej wrócimy do szkół w trybie hybrydowym lub tradycyjnym, czy nie. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki

Wiceszef MEiN podkreślił, że dziś nie ma takiej możliwości, aby przewidzieć, co się wydarzy za dwa, trzy tygodnie. - Możemy tylko kreślić wykresy i domniemywać, że ta fala będzie falą spłaszczającą się, a więc tym samym dającą nadzieję na to, że powrót do szkoły w trybie tradycyjnym może mieć miejsce wcześniej - zaznaczył.

Zapytany o to, czy resort będzie się kierował liczbą zakażeń w podejmowaniu decyzji o powrocie do szkół w przypadku poszczególnych województw, odpowiedział, że poziom 70 proc. szkół funkcjonujących w trybie stacjonarnym daje nadzieję na możliwość stabilnego funkcjonowania tych placówek.

Aktualnie - zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki - uczniowie z klas V-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie do 27 lutego 2022 roku.

RadioZET.pl/polskieradio.pl