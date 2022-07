Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim położonych przy granicy z Białorusią. Nie został on przedłużony w związku z zakończeniem budowy zapory. Jedyne utrzymane ograniczenie to zakaz zbliżania się w pasie 200 metrów, wyłącznie na podlaskim odcinku granicy.

Duże zmiany na granicy polsko-białoruskiej. Od 10 miesięcy, w związku z presją migracyjną reżimu Alaksandra Łukaszenki, władze zakazały przebywania przy granicy z Białorusią na całym jej odcinku.

Od 2 września ubiegłego roku obowiązywał 30-dniowy stan wyjątkowy, który został przedłużony o 60 dni, do 30 listopada. Zgodnie z konstytucją nie mógł być ponownie przedłużany, więc rządzący wprowadzili w życie zakaz przebywania w 183 miejscowościach przylegających do granicy, na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej.

Koniec ważnego zakazu na granicy. Zostaje jedno ograniczenie

Zakaz przebywania również przedłużano - pierwotnie obowiązywał do 1 marca, a następnie do 30 czerwca. Ostatni z terminów wiązał się z zakończeniem budowy zapory granicznej, został on utrzymany. Mur powstał na 187 kilometrach podlaskiego odcinka granicy z Białorusią.

Budowa została ukończona i - zgodnie z zapowiedzią ministra Kamińskiego z 9 czerwca - rozporządzenie o zakazie od piątku już nie obowiązuje. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.

Ten ograniczony zakaz wprowadził od piątku 1 lipca wojewoda na podstawie przepisu z ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. MSWiA i Straż Graniczna tłumaczą, że jest on potrzebny ze względu na budowę bariery elektronicznej, na którą składają się m.in. kamery i czujniki ruchu. Perymetria ma zabezpieczyć 202 km i ma być gotowa do połowy września. W woj. lubelskim, gdzie granica przebiega po rzece Bug i prace nie są prowadzone, takich ograniczeń nie ma.

Zakaz podchodzenia na odległość 200 metrów od granicy obowiązuje na odcinku 203,5 km, od trójstyku granicznego Polski, Białorusi i Litwy, do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu Bugu do znaku nr 444. Za złamanie zakazu grozi mandat.

