Koniec zwolnień z WF-u od rodziców i lekarza rodzinnego? Minister Czarnek komentuje

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w środę na konferencji prasowej zapytany został o wypowiedź ministra sportu na temat zwolnień z wychowania fizycznego. Kamil Bortniczuk powiedział w Polsat News, że szkoły mają już od września 2022 roku honorować tylko zwolnienia od lekarzy specjalistów, a nie od rodziców czy lekarza rodzinnego. Sprawa dotyczy zwolnień semestralnych i dłuższych.

- Nadużywanie schorzeń czy niedomagań chorobowych do tego, by zapewnić dziecku zwolnienie z zajęć WF-u, nie służy temu dziecku - ocenił minister. Według danych w Polsce w zajęciach z wychowania fizycznego nie bierze udziału nawet co trzeci uczeń. - Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jednym z problemów w polskich szkołach są zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego - zgodził się szef resortu edukacji i nauki.

Konferencja szefa MEiN. Czarnek o zwolnieniach z WF-u

- W części są to zwolnienia absolutnie zasadne, bo dzieci i młodzież mają rozmaite również schorzenia, które uniemożliwiają albo w ogóle uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego, albo w konkretnych zajęciach, w których uprawia się konkretne dyscypliny. Ale w dużej części - i wszyscy to wiemy - są to zwolnienia, które są wystawiane na wyrost - przekonywał.

- Dlatego pomysł pana ministra sportu Kamila Bortniczuka, żeby zwolnienia z WF-u były utrzymane, ale były wystawiane przez specjalistów, jest bardzo dobrym pomysłem. Rozważamy go również w Ministerstwie Edukacji i Nauki, trwają w tej materii prace legislacyjne - poinformował szef MEiN.

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W rozporządzeniu zapisano też, że dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

RadioZET.pl/Polsat News/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka