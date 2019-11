Przy ciele postrzelonego 21-latka z Konina znaleziono substancję będącą pochodną metaamfetaminy – podaje PAP, powołując się na źródła zbliżone do śledczych.

Tragedia w Koninie wstrząsnęła całą Polską. W czwartek, 14 listopada, policjant postrzelił śmiertelnie 21-letniego Adama C., który rzucił się do ucieczki. Goniący funkcjonariusz użył broni, a policja utrzymuje, że był do tego zmuszony.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Media dowodziły w międzyczasie, że ofiara ma ranę postrzałową z przodu, a nie z tyłu. To oznaczałoby, że strzał nie musiał paść w trakcie ucieczki.

Dziś PAP dotarł do kolejnych istotnych ustaleń. Już wcześniej pojawiały się przekazy, iż 21-latek rzucił się do ucieczki, gdyż posiadał przy sobie narkotyki. Taki obrót spraw wykluczyli bliscy zmarłego.

PAP: Przy ciele postrzelonego pochodna metaamfetaminy

Źródła zbliżone do śledztwa wskazały dziś Polskiej Agencji Prasowej, iż przy Adamie C. znajdowała się substancja będąca pochodną metamfetaminy, a więc narkotyku o silnym działaniu psychoaktywnym. To ustalenie śledczych po piątkowej sekcji zwłok.

Dziś w prokuraturze śledczy przesłuchają policjanta, który postrzelił 21-letniego Adama. Do sprawy wrócimy.

RadioZET.pl/PAP