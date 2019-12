Nowe fakty ws. tragedii w Koninie. Policjant "był w stanie traumatycznym"

Nowe fakty ws. tragedii w Koninie. Funkcjonariusz, który w trakcie pościgu postrzelił śmiertelnie 21-letniego Adama C., trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego. - Wynajęliśmy dwóch adwokatów, którzy będą go reprezentować w prowadzonym postępowaniu. Musi mieć poczucie, że firma za nim stoi – powiedział w rozmowie z Onetem Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

Podinspektor Andrzej Szary zapewnił, że związek zawodowy wspiera 27-letniego policjanta od samego początku dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w Koninie. Jak również podkreślał w rozmowie z Onetem, funkcjonariusz bezpośrednio po zdarzeniu znajdował się w stanie traumatycznym. - Wynajęliśmy dwóch adwokatów, którzy będą go reprezentować w prowadzonym postępowaniu. Musi mieć poczucie, że firma za nim stoi i nie zostawi go. Mamy z nim kontakt na bieżąco, jeżeli coś potrzebowałby, to na pewno udzielimy mu pomocy – mówił dziennikarzom portalu.

27-letni policjant opuścił już szpital – dowiadujemy się od podinsp. Szarego. Według informacji Onetu, jest obecnie na zwolnieniu lekarskim.

"Był w stanie traumatycznym"

- Rozmawiałem z nim. Na początku był w stanie traumatycznym, trudnym dla niego – stwierdził Szary. Jak dodał, „powoli wraca do zdrowia i mam nadzieję, że w jakimś sensie wróci, chociaż po takich zdarzeniach to raczej pozostanie w jego pamięci już do końca jego życia”.

Związkowiec zapewnił, że funkcjonariusz może liczyć na pełne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne. To rutyna w przypadku każdego „traumatycznego zdarzenia” – którym, zdaniem podinsp. Szarego, jest każdorazowe użycie broni palnej. Policjant wyjaśniał również, że 27-latek zostanie także objęty opieką socjalną a kwestią zmiany miejsca zamieszkania już „zajęli się komenda wojewódzka i główna policji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych”.

Nie wiadomo, czy funkcjonariusz wraz z bliskim wyprowadził się z Konina. Związkowiec nie potwierdził tych doniesień w rozmowie z Onetem.

Śmiertelne postrzelenie 21-latka w Koninie. KGP wspiera policjanta

- Kierownictwo policji od początku wspiera i będzie wspierać policjanta, który przeprowadzał interwencję wobec 21-latka, zapewniając mu wszelką pomoc, również prawną i psychologiczną - napisał w listopadzie w oświadczeniu rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji wskazał, że Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz kierownictwo polskiej Policji stanowczo sprzeciwiają się atakowaniu policjantów w jakiejkolwiek formie - "czy to fizycznej, czy poprzez hejt i wyzwiska".

Tragedia w Koninie

14 listopada bieżącego roku, na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania.

Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji funkcjonariusz był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł, pomimo udzielenia pomocy medycznej.

