Poruszająca rozmowa z ojcem Adama z Konina. ''To była egzekucja''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

14 listopada na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków, najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-letni Adam nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Według policji funkcjonariusz był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł. Ojciec Adama w rozmowie z ''Faktem'' wspomina moment, w którym dowiedział się o tragiczych wydarzeniach.

W południe zadzwoniła do mnie narzeczona syna i zapytała, czy Adaś jest w domu. Mówię, że nie, a wtedy ona powiedziała, że na osiedlu został zastrzelony chłopaki i że to najprawdopodobniej Adam – wspomina tragiczny dzień ojciec 21–latka MÓWI OJCIEC 21-LETNIEGO ADAMA

Według śledczych, w obrębie miejsca, gdzie postrzelono 21-latka, odnalezionio woreczek foliowy z białym proszkiem. Badania kryminalistyczne wykazały, że znajdowało się w nim sześć dawek efektywnie działającej substancji psychotropowej. Ojciec Adama zapewnia jednak, że jego syn nie był dilerem.

Mój syn trzymał się zawsze z dala od złego towarzystwa, jak jego siostra zadała się z niewłaściwymi ludźmi od razu mi o tym powiedział. Sam z nią na ten temat rozmawiał DODAJE Artur C.

Artur C. nie wierzy w niewinnośc policjanta. Mężczyzna mówi wprost, że jego syn został zamordowany. - Ten człowiek był podobno agresywny, nikt nie chciał z nim pracować. Kto go puścił z bronią na ulicę? Chciałbym spotkać się z policjantem i spojrzeć mu w oczy, bo co niby miałbym mu powiedzieć. To była egzekucja - dodaje.

Pogrzeb 21-letniego Adama odbył się w czwartek w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie. Po mszy około 300 osób w kondukcie żałobnym przeszło na Cmentarz Komunalny przy ul. Staromorzysławskiej 5, gdzie pochowano 21-latka. Przyjaciele Adama ku jego pamięci odpalili race.

Galeria Wzruszające momenty na pogrzebie 21-letniego Adama. Stonoga wygłosił mowę pogrzebową 13

RadioZET.pl/Fakt