Stonoga pomógł ojcu zastrzelonego 21-latka. ''Zasnął pierwszy raz od kilku dni''

Konin. Zbigniew Stonoga zaangażował się w pomoc rodzinie śmiertelnie postrzelonego przez policjanta 21-letniego Adama. ''Po tragedii nikogo nie przysłano do wijących się z bólu serca członków rodziny'' - napisał w mediach społecznościowych znany biznesmen.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zbigniew Stonoga spotkał się w sobotę z ojcem oraz adwokatami rodziny śmiertelnie postrzelonego mężczyzny. To wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy, że ojciec zabitego 21-latka nie otrzymał wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

Znany biznesmen postanowił pomóc rodzinie tragicznie zmarłego Adama. Stonoga ''wyręczył państwo polskie'' i kupił leki dla ojca 21-latka.

''Pytam Pana Artura bierze Pan jakieś leki? Nie-mam receptę, ale pieniądze będą teraz potrzebne na pogrzeb. Pojechaliśmy wiec, człowiek zażył leki i zasnął pierwszy raz od kilku dni.

Państwa polskiego nie było i nie ma, choć to ono odpowiedzialne jest za tą śmierć'' - napisał na Facebooku Zbigniew Stonoga.

Na koniec Stonoga zaapelował do Polaków, by nie stygmatyzować rodziny i zamordowanego 21-latka.

Policja zmieniła już kłamliwą i realizującą działania obronne dla mordercy wersję. Już nie znaleziono w pobliżu ''woreczka z białą substancją'' tylko ''zwitek papieru najpewniej paragon'' ZBIGNIEW STONOGA

Konin. Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł.

Postępowanie w tej sprawie od piątku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koninie. Pełnomocnik rodziny będzie wnioskować, by śledztwo ws. śmiertelnego postrzelenia w Koninie było prowadzone przez inną prokuraturę. Wniosek o przekazanie sprawy do poznańskiej jednostki ma zostać złożony w poniedziałek.

RadioZET.pl/Facebook