Wiceszef MSWiA zabiera głos po śmierci 21-latka. ''Wiele znaków zapytania''

Wiceminister SWiA Paweł Szefernaker, był w środę gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie został zapytany m.in. o sprawę śmierci 21-latka postrzelonego w czwartek przez policjanta na jednym z konińskich osiedli.

Szefernaker pytany o ocenę sytuacji zaznaczył, że w sprawie nie są jeszcze znane wszystkie okoliczności zdarzenia oraz nie zostali jeszcze przesłuchani wszyscy świadkowie. Dodał, że to prokuratura jest od tego, żeby wyjaśnić tę sprawę. - W tej chwili słowa ministra SWiA, czy policji byłyby niewiarygodne ze względu na to, że stroną jest właśnie policja - ocenił.

Konin. Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka. MSWiA milczy

Na uwagę, że były szef MSWiA Joachim Brudziński, gdy dochodziło do równie kontrowersyjnych wydarzeń - w odróżnieniu od obecnego szefa resortu - najpóźniej w ciągu doby informował o okolicznościach sprawy, odpowiedział, że "do każdej z takich spraw należy podejść indywidualnie".

Tu mamy wypadek, w ramach którego pojawia się wiele różnych informacji, wielu świadków, którzy w inny sposób interpretują pewne kwestie i w moim przekonaniu właściwe jest to, żeby tę sprawę ocenił organ niezależny PODKREŚLIŁ SZEFERNAKER

Dodał, że w sprawie "jest wiele różnych znaków zapytania, które muszą być wyjaśnione także przez organ niezależny". Zaznaczył również, że minister Mariusz Kamiński obserwuje tę sprawę, "także wyciąga pewne wnioski w ramach kompetencji, które ma w MSWiA z tej sytuacji, ale o winie, bądź nie, musi zdecydować prokurator".

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni; 21-latek zmarł pomimo udzielonej pomocy medycznej. Policja utrzymuje, że funkcjonariusz był zmuszony do użycia broni.

Policja informowała, że przy ciele mężczyzny znaleziono nożyczki i woreczek foliowy z białym proszkiem. Nie wiadomo, czy 21-latek zaatakował goniącego go policjanta nożyczkami, bądź nimi groził.

W związku z tym zdarzeniem wszczęto śledztwo. Postępowanie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci osoby.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP