Konin. W poniedziałek przy ulicy Wyszyńskiego, w miejscu śmiertelnego postrzelenia 21-latka przez policjanta, przeprowadzono uzupełniające oględziny miejsca zdarzenia z udziałem prokuratora i biegłych. Zdaniem pełnomocnika rodziny Adama, policjant z Konina nie miał żadnych powodów do tego, by strzelać do 21-latka - informuje ''Fakt''.