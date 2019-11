Są wyniki drugiej sekcji zwłok Adama. ''Policjant powinien zostać aresztowany''

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Druga sekcja zwłok śmiertelnie postrzelonego przez policjanta 21-latka odbyła się w nocy ze środy na czwartek w wielkopolskim Koninie. Prokuratura Regionalna w Łodzi przeprowadziła ją na wniosek pełnomocnika ojca zmarłego Adama.

Konin. Wyniki powtórnej sekcji zwłok 21-letniego Adama

Jak nieoficjalnie ustalił Fakt, pierwsza sekcja zwłok Adama z Konina wykazała, że pocisk przeszedł tuż koło serca, więc strzał został oddany w klatkę piersiową. Druga sekcja zwłok została przeprowadzona przez specjalistów z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodziło m.in. o ustalenie przemieszczenia toru pocisku w ciele Adama oraz odległości i kąta oddania strzału.

Oczekujemy, że prokuratura niezwłocznie postawi zarzut osobie podejrzewanej i wystąpi do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu mówi w rozmowie z Faktem mecenas Wąż.

Rodzina 21-letniego Adama z Konina domaga się, aby policjant odpowiadał za zabójstwo - podaje ''Fakt''.

Pogrzeb 21-letniego Adama z Konina

Pogrzeb 21-letniego Adama odbył się w czwartek w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie. Po mszy około 300 osób w kondukcie żałobnym przeszło na Cmentarz Komunalny przy ul. Staromorzysławskiej 5, gdzie pochowano 21-latka. Przyjaciele Adama ku jego pamięci odpalili race.

Przed mszą w godzinnym czuwaniu modlitewnym przy trumnie postrzelonego śmiertelnie przez policjanta 21–letniego Adama brali udział krewni, przyjaciele i znajomi. Ciało 21-letniego Adama było wyłożone w otwartej trumnie w kaplicy.

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-letniego Adama i dwóch 15-latków. Najstarszy zaczął uciekać. Według informacji policji, mężczyzna nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni. Policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł na miejscu pomimo udzielonej pomocy medycznej.

