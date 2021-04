Legalizacja marihuany coraz bliżej? We wtorek zespół ds. legalizacji marihuany złożył w Sejmie pakiet projektów ustaw dotyczących konopi włóknistych, marihuany medycznej i marihuany rekreacyjnej.

Legalizacja marihuany coraz bliżej? Do Sejmu wpłynął projekt

Zaproponowano w nim m.in., aby posiadanie do pięciu gramów marihuany i haszyszu na własne potrzeby nie było karane, a posiadanie od 5 do 10 gramów było karane grzywną, a także, aby można było posiadać cztery krzaki konopi innych niż włókniste na jedno gospodarstwo domowe.

Data, którą zespół wybrał na złożenie projektów w Sejmie, nie jest przypadkowa. We wtorek przypada 20 kwietnia, w anglosaskim zapisie to 4.20 i to właśnie liczba 420 (a także sam dzień) jest symbolem konsumentów marihuany. Pod projektami podpisali się przedstawiciele zarówno Lewicy, jak i Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji.

Berkowicz ze skrętem na mównicy w Sejmie: to jest antywolność

Podczas sejmowego wystąpienia jeden z członków zespołu, Konrad Berkowicz - co widać na poniższym nagraniu - zaprezentował na mównicy jointa, czyli ręcznie skręconego papierosa z marihuaną. W swoim przemówieniu za "absurdalne" uznał obecne przepisy prawa, przewidujące trzy lata więzienia za posiadanie narkotyków. - Żyjemy w państwie, które dorosłych ludzi traktuje, jak dzieci, jak przestępców - powiedział.

- Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że w polskim prawie ktoś, kto weźmie i upije alkoholem 10-latka, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat dwóch. A ktoś, kto samodzielnie, na własną odpowiedzialność, jako dorosły człowiek, zapali jointa, to jemu grożą trzy lata więzienia. - To jest skandal, to jest antywolność, to jest totalitaryzm i trzeba jak najszybciej z tym skończyć - podsumował.

Jak podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową przewodnicząca zespołu Beata Maciejewska z Lewicy, "pakiet ustaw konopnych jest nowoczesny, dostosowany do współczesności, racjonalizujący politykę wobec konopi". Według niej pakiet zawiera "bardzo racjonalne, szeroko skonsultowane rozwiązania, wychodzące naprzeciw rozwiązaniom w całej Europie".

Konopie są substancją, z którą miliony ludzi mają na co dzień do czynienia i nie możemy zamykać na to oczu, tylko trzeba coś z tym zrobić Beata Maciejewska

Największe emocje budzi projekt dotyczący dekryminalizacji niewielkich ilości marihuany na własny użytek i to za niego odpowiada przewodnicząca zespołu. W projekcie zaproponowano, aby posiadanie do pięciu gramów marihuany i haszyszu na własne potrzeby nie było karane, a posiadanie od 5 do 10 gram było karane grzywną, a także, aby można było posiadać cztery krzaki konopi innych niż włókniste na jedno gospodarstwo domowe.

- Chcemy, żeby substancja, która jest wśród ludzi powszechna, a jest totalnie zakazana, stała się w niewielkich ilościach dostępna dla ludzi, bo jest o wiele mniej szkodliwa od alkoholu - powiedziała Maciejewska.

