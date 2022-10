Konrad Piasecki zapytał wiceprzewodniczącą PO Izabelę Leszczynę m.in. o blokadę unijnych funduszy dla Polski, które przysługują naszemu krajowi w ramach budżetu UE. Dziennikarz TVN24 chciał się dowiedzieć, “czy Polsce roku 2022, z jej standardami sądownictwa i standardami praworządności, należy się 75 mld euro z funduszy unijnych”.

- To jest pytanie retoryczne - odparła Leszczyna. - Nie, to jest pytanie bardzo praktyczne, przed którym za chwilę stanie Komisja Europejska, Polska, a także polska opozycja - zwrócił uwagę Piasecki.

Piasecki skrytykowany za rozmowę z Leszczyną

- Ja powiedziałabym, że jest to pytanie, przed którym stoi od kilku lat rząd PiS-u. To rząd PiS-u musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce być demokratycznym członkiem demokratycznej wspólnoty - mówiła posłanka PO.

- PiS odpowiedziałby “tak, oczywiście, że te pieniądze nam się należą”, a ja jestem ciekaw, jakie jest pani zdanie i zdanie Platformy Obywatelskiej - drążył dziennikarz TVN24.

Leszczyna zarzuciła rządowi, że wprowadził “szum informacyjny” i zaczęła tłumaczyć “dla widzów” unijne rozporządzenia, określające zasady wypłaty środków krajom członkowskim. - Na stronie 219 jest tabelka i tam jest warunek horyzontalny: “stosowanie i wdrażanie karty praw podstawowych – niespełniony”. Podpisał to nasz rząd - przekonywała.

Piasecki znów powtórzył pytanie, czy według Leszczyny Polska powinna otrzymać pieniądze z Funduszu Spójności. Posłanka PO zwróciła uwagę, że w naszym kraju za rządów PiS obywatele nie mają zapewnionego prawa do niezależnego sądu. W końcu Leszczyna przyznała, że “Polsce należy się wszystko co najlepsze, ale rząd PiS blokuje te pieniądze”.

Konrad Piasecki zadawał kolejne pytania o konkretne rozwiązania problemów związanych z praworządnością. Rozmowa przebiegała w spokojnej atmosferze, choć wiele pytań Piasecki powtarzał lub inaczej formułował, nieusatysfakcjonowany odpowiedziami Leszczyny.

W sposobie przeprowadzenia wywiadu przez prowadzącego trudno doszukiwać się uchybień warsztatowi dziennikarskiemu. Zdumienie mogą więc budzić komentarze w mediach społecznościowych, w których pod adresem dziennikarza TVN24 padały obelgi. Niektórzy użytkownicy domagali się zwolnienia prowadzącego program.

Dziennikarz TVN24 zwyzywany przez internautów

“Piasecki za wywiad z Leszczyna powinien WYLECIEC Z PRACY. Takiego skandalu jeszcze nie widziałem jak żyje. Powinien się zapisać do PiS i jasno się określić. Obrzydliwe, wstrętne. Z redaktora przekształcił się w pisowskie ścierwo, nawet nie symetryste. Piszmy do TVN”(pisownia oryginalna – red.) - czytamy w tweecie Witolda Tomasia. Wpis zyskał dużą popularność. W ciągu kilku godzin polubiono go 1,5 tysiąca razy.

W mediach społecznościowych pojawiło się więcej krytycznych komentarzy. “Piasecki w dzisiejszej porannej rozmowie z Izabelą Leszczyną przeszedł samego siebie. Przestaję tego ‘mądralę’ oglądać" - napisał na Facebooku Wojciech Szczapa Romanowski z portalu Metropolia Bydgoska.

Natomiast Krzysztof Paul udostępnił swoją odezwę do właścicieli TVN, czyli Warner Bros i Discovery, żeby zagwarantowali “niezależność, obiektywizm i rzetelność dziennikarską” prowadzących programy publicystyczne w stacjach grupy TVN, ponieważ “w tym obszarze nastąpiło znaczące pogorszenie”.

Pojawiło się też wiele podobnych do siebie wypowiedzi z kont, których autentyczność może budzić wątpliwości. “Tego już nie można tolerować. To już nie jest symetryzm. To skandal. TVN24 musi coś z tym zrobić” - napisała użytkowniczka pod nickiem Maria Pellowska.

“Z każdą minutą programu byłam bardziej wkurzona, tego nie dało się słuchać. Pani Leszczyna wyjątkowo cierpliwa, chociaż powinna walnąć ręką w stolik” - stwierdziła użytkowniczka Danuta45422498.

Niektórzy brali w obronę Piaseckiego, zwracając uwagę, że dziennikarstwo polega właśnie na zadawaniu pytań. Natomiast posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska zwróciła uwagę, że wiceprzewodnicząca PO nie potrafiła na nie odpowiedzieć.

RadioZET.pl