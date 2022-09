Zwłoki 36-latka leżały przy drodze. "Miał ranę w okolicy klatki piersiowej"

Policja otrzymała zgłoszenie około godziny 2.30 nocą z soboty na niedzielę. Załoga karetki pogotowia powiadomiła funkcjonariuszy z Końskich, że w pobliskiej miejscowości przy drodze znaleziono młodego mężczyznę, który nie dawał oznak życia - poinformowała sierż. szt. Marta Przygodzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

Końskie. Nie żyje 36-latek. Policja bada sprawę

Na miejsce skierowano policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą, która ustaliła, że zmarły mężczyzna to 36-letni mieszkaniec powiatu koneckiego. Niewykluczone, że do śmierci mężczyzny mógł się ktoś przyczynić. Policja potwierdza, że mężczyzna posiadał ranę "w okolicy klatki piersiowej".

- Do sprawy zatrzymano trzech mężczyzn: 27-, 33- i 40-latka, wszyscy to mieszkańcy powiatu koneckiego. Ciało mężczyzny zostanie zabezpieczone do badań. Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną zgonu – dodała funkcjonariuszka.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Końskich.

RadioZET.pl/PAP - Wiktor Dziarmaga