W sobotę odbyła się konwencja Porozumienia. Przedstawiono na niej główne założenia ugrupowania dotyczące ochrony zdrowia, polityki klimatycznej i mieszkalnictwa. Wiceszef Porozumienia Marcin Ociepa podkreślił, że sobotnia konwencja jest "zapowiedzią szerszych prac programowych". Zaprosił na majowy kongres programowy partii. - Doprowadzi nas do niego seria 13 konferencji tematycznych, które będą odbywać się w różnych częściach Polski, żeby pokazać, że to właśnie w regionach tkwi wielka siła naszej ojczyzny - powiedział.

Zapowiedział także, że pod koniec maja odbędzie się kongres programowy w Warszawie, gdzie zostaną podsumowane prace programowe i zostanie zaprezentowana "książeczka programowa" Porozumienia. Jak wyjaśnił, będzie to "dokument, który będzie dla nas wytyczną dla naszych polityków, dla naszych członków, naszych samorządowców, w którym kierunku chcemy, żeby Polska zmierzała".

Jarosław Gowin: Politycy nie powinni się wtrącać do spraw religii

Szef Porozumienia Jarosław Gowin zabrał głos pod koniec odbywającej się zdalnie konwencji. Podkreślał, że po pandemii trzeba "wymyślić świat na nowo, od nowa wymyślić Polskę i od nowa wymyślić centroprawicę". Porozumienie, jak mówił, chce nadać nowy blask takim słowom jak konserwatyzm. Opowiada się za tradycją Polski z jednej strony dumnej z siebie, z drugiej otwartej i tolerancyjnej.

Porozumienie, dodał, uważa się za ugrupowanie chadeckie i uważa, że chrześcijaństwo jest fundamentem cywilizacji. Podkreślił, że politycy nie powinni się wtrącać do spraw religii, a z drugiej strony polityka powinna być domeną ludzi świeckich. - Opowiadamy się za przyjaznym rozdziałem państwa od Kościoła, bo kiedy my, politycy, mieszamy się w sprawy Kościoła, to traci na tym wspólnota chrześcijańska. Polityka jest domeną ludzi świeckich - mówił podczas konwencji Porozumienia.

- Opowiadamy się za silnym państwem o wysokiej jakości usług publicznych - przekonywał Gowin. Jak dodał, Porozumienie nie chce jednak państwa omnipotentnego, które "zagraża wolności i z definicji jest państwem niesprawnym".

"Porozumienie jest partią proeuropejską"

Podkreślał, że Porozumienie jest też partią prosamorządową i opowiada się za wzmocnieniem samorządów. Jak wskazywał, jest partią progospodarczą, przekonaną, że w gospodarce sprawdza się wolny rynek, a interwencja państwa powinna być ograniczona. - Jesteśmy partią opowiadającą się za wzmocnieniem klasy średniej - podkreślał Gowin. - To klasa średnia jest autorem tego spektakularnego sukcesu, jakim było ostatnie 30 lat naszej ojczyzny - dodał.

Mówił też, że konserwatyzm Porozumienia jest "konserwatyzmem zielonym", a działania na rzecz środowiska partia wywodzi z przekonania, że ziemię trzeba zostawić w takim stanie, w jakim została powierzona.

Polityk wskazał, że Porozumienie jest także partią proeuropejską, opowiadającą się za silną i podmiotową obecnością Polski w UE, ale przeciwko poszerzaniu kompetencji unijnych instytucji oraz ich ideologizacji. Jak podkreślił, jest też partią dialogu i zgody narodowej, a także przekraczania podziałów, dlatego zaprasza wszystkich do współpracy.

Prezes Porozumienia podziękował posłom Agnieszce Ścigaj i Lechowi Kołakowskiemu za rozpoczęcie współpracy z jego partią. Złożył też deklarację solidarności z prof. Wojciechem Maksymowiczem. - Wojtku, jesteś dla mnie ogromnym autorytetem - zwrócił się do niego Gowin.

