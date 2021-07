66-letni górnik - instruktor strzałowy zginął we wtorek rano w katowickiej kopalni Staszic, przysypany skałami stropowymi ok. 900 metrów pod ziemią. To ósma w tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim przemyśle wydobywczym i piąta w kopalniach węgla kamiennego.