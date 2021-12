Nowe dane epidemiczne o liczbie zakażeń i zgonów szef resortu zdrowia przekazał w programie Wirtualnej Polski. Adam Niedzielski, odnosząc się do ostatnich statystyk, ocenił, że "znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji". Pytany o ewentualne nowe obostrzenia epidemiczne, zaznaczył, że rekomendacje zostały ostatnio wdrożone.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m. in. nowe limity osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym ma on wynosić 75 proc. obłożenia. Poza tym w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.

W niedzielę 19 grudnia Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 976 nowych zakażeniach koronawirusem. Resort przekazał również, że zmarło 70 osób z COVID-19. Tydzień temu, 13 grudnia zanotowano 11 379 nowych zachorowań. Zmarło 29 osób. W Polsce potwierdzonych jest już 7 przypadków nowego wariantu koronawirusa Omikron.

RadioZET.pl/Wp.pl/PAP