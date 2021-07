Więcej zgonów. Resort zdrowia ogłasza program do walki ze skutkami pandemii

Koronawirus w Polsce nadal jest słaby. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 98 nowych przypadkach SARS-CoV-2. Zmarły 23 osoby. Poprawę widać w szpitalach - ubywa w nich chorych, a coraz mniej osób jest podłączonych do respiratorów. Resort Adama Niedzielskiego ogłosił "odbudowę zdrowia publicznego" wraz ze startem programu "Profilaktyka 40 PLUS".

Koronawirus w Polsce nie jest już takim zagrożeniem, jak wiosną, gdy szpitale zmagały się z trzecią falą epidemii. Rząd zachęca jednak do szczepień i „zaczyna odbudowę zdrowia publicznego”. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w piątek start programu "Profilaktyka 40 PLUS". Jest to pakiet bezpłatnych badań dla osób, które skończyły 40 lat. – Program, który inicjujemy, pozwala zrobić podstawowy bilans zdrowotny po okresie walki z pandemią – mówił minister. Program został wdrożony bez limitów do specjalistów. Niedzielski dodał, że "Profilaktykę 40 PLUS" można potraktować jako jedną z form przygotowania się do ewentualnego wzrostu zakażeń.

Natomiast eksperci ostrzegają przed nowymi mutacjami koronawirusa. – Nowe warianty SARS-CoV-2 próbują ukryć się przed rozpoznaniem przez układ immunologiczny ozdrowieńców i osób zaszczepionych. Pokazują to badania prowadzone na całym świecie, jednak na razie na nasze szczęście nie udaje się to w pełni - powiedział prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Koronawirus 1 lipca 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 98 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. Najwięcej odnotowano w województwach: śląskim (15), mazowieckim (10), wielkopolskim (10). Koronawirus przyczynił się ostatniej doby do śmierci 23 osób. To nieco więcej niż wczoraj.

Dzień wcześniej, w środę, były 104 nowe zakażenia. Śmierci poniosło 16 chorych z COVID-19. Natomiast tydzień temu, 24 czerwca, resort zdrowia przekazał informację o 147 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ministerstwo podało również, że zmarły w tym dniu 24 osoby.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 855 chorych z COVID-19, a 130 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 78 577 osób. To o prawie cztery tysiące więcej niż w środę.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 880 010 osób, 75 044 z nich zmarło. 2 651 906 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/PAP/TVN24/oprac. AK