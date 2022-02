Spadek liczby zakażeń. "To 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia"

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce zaczyna spadać. 15 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 267 nowych zakażeniach (z czego 2 408 to reinfekcje), co wciąż jest liczbą dużą, ale stanowi spadek względem ostatnich tygodni, gdy liczba nowych przypadków przekraczała nawet 50 tysięcy. - Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek - podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z WP.pl. Przypomnijmy, że w poprzedni wtorek (8 lutego) przybyło 31 349 zakażeń.

W ciągu ostatniej doby najwięcej zakażeń wykryto w województwach: mazowieckim (3570), wielkopolskim (2589) i kujawsko-pomorskim (2481). Niestety wciąż wysoka jest liczba zgonów covidowych. We wtorek resort poinformował o śmierci 378 osób.

Koronawirus w Polsce 15 lutego [raport]

Jak wynika z raportu MZ, w szpitalach jest obecnie 19 166 pacjentów z COVID-19, w tym 1092 chorych podłączonych do respiratorów. Na kwarantannie są 299 843 osoby.

fot. MZ

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 5 437 257 osób, 108 515 z nich zmarło. 4 693 111 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.