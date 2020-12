W jakiej kolejności zdejmowanie obostrzeń? "Musimy uzbroić się w cierpliwość"

Koronawirusa w Polsce wykryto już łącznie u 1 147 446 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6,9 tys. nowych zakażeniach i 349 zgonach na Covid-19. Dane z 16 grudnia poznamy po godz. 10

- Z całą pewnością w pierwszej kolejności do szkół powinny wrócić dzieci, natomiast jeżeli chodzi o podróże, hotele, restauracje musimy uzbroić się w cierpliwość - powiedział w środę wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin

Sejm będzie w środę kontynuował dwudniowe posiedzenie. O godzinie 11 zbiera się też Senat, który zajmie się m.in. ustawą okołobudżetową na 2021 r. i nowelą ustawy o działach, rozpatrzą też nowelizację dotyczącą uproszczenia personelowi medycznemu spoza UE zasad pracy w Polsce

Koronawirus 16 grudnia w Polsce

Trzecia fala, startująca z poziomu ok. 10 tys. zachorowań, byłaby o wiele gorsza od drugiej, która startowała z poziomu ok. 1 tys., a szczyt miała w okolicach 28 tys. - mówił w poniedziałek szef MZ Adam Niedzielski. Minister zapowiedział wtedy, że zarekomenduje przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia. We wtorek zasugerował, że w kwestii ograniczeń będzie rekomendował surowsze podejście. Szczegóły mamy poznać na konferencji w czwartek.

Przypomnijmy, że do tej pory koronawirusa w Polsce wykryto już łącznie u 1 147 446 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6,9 tys. nowych przypadków zakażeń i 349 zgonach na Covid-19. Nowe dane z 16 grudnia poznamy po godzinie 10.