Epidemia znów przyspiesza. Nowa szczepionka trafi do Polski w kwietniu

Obostrzenia powrócą przez szybsze rozprzestrzenianie się koronawirusa? Rząd szykuje się do nadejścia trzeciej fali pandemii, typując branże do ponownego zamknięcia. Zdaniem Grzegorza Cessaka, prezesa urzędu od rejestracji produktów leczniczych, jednodawkowa szczepionka przeciw Covid-19 firmy Johnson & Johnson trafi do Polski już w kwietniu. Epidemia znów przyspiesza, resort zdrowia poinformował o 8694 nowych przypadkach zakażeń i 279 zgonach na Covid-19. Dzień na żywo - zapraszamy do śledzenia relacji na RadioZET.pl.