Kolejny spadek liczby zakażeń. Wiceminister zdrowia studzi optymizm

Koronawirus w Polsce wciąż jest zagrożeniem - podkreślają eksperci. Polacy, obserwując spadek zakażeń i liczby hospitalizowanych uważają, że "już jest po pandemii" i nie trzeba się szczepić, podczas gdy wszyscy eksperci mówią, że właśnie z tej grupy, która się nie zaszczepi, na jesieni mogą powstać "nowe infekcje, nowa zwyżka zakażeń" - ostrzegał w czwartek rano w TVP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Tego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2 086 nowych zakażeniach i śmierci 250 chorych z COVID-19. Dzień wcześniej, w środę, resort Adama Niedzielskiego informował o 2 344 nowych zakażeniach i 329 zgonach, a dokładnie tydzień wcześniej, w czwartek 13 maja, liczba nowych przypadków wynosiła 3 730, a liczba zgonów - 342.

Koronawirus 20 maja 2021 Raport: liczba zakażeń i szczepień

Najwięcej nowych przypadków w ciągu ostatniej doby potwierdzono w województwach:

Jak wynika z najnowszych danych, w szpitalach objętych opieką jest obecnie 9 713 osób zakażonych koronawirusem, a 1 309 z nich jest pod respiratorem. Od początku epidemii w Polsce koronawirusa wykryto u 2 861 351 osób, 72 500 z nich zmarło. 2 614 020 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

Jeśli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19, jak wynika z najnowszych danych MZ, pierwszą dawką zaszczepiono do tej pory 12 125 653 osoby, w pełni zaszczepione są 4 686 483 osoby. W ciągu ostatniej doby wykonano natomiast 420 406 szczepień.

Raport Ministerstwa Zdrowia z 20 maja 2021 r. ‧ fot. MZ ‧ fot. MZ

- To, że liczba zakażeń i zgonów stale spada, jest pozytywną informacją. Zgonów jest jednak wciąż za dużo - komentował w środę wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Podkreślał, że "wysoka liczba zgonów jest efektem wcześniejszych zakażeń, a spadki zauważalne są po około 3 tygodniach", co więcej "wciąż jeszcze wielu chorych podłączonych jest do respiratorów, z tego, jak wskazują statystyki, jedna trzecia niestety umrze".

Niepokój budzą wciąż mutacje koronawirusa, które wykryto już w Polsce. 31 osób z wariantem południowoafrykańskim, 29 z indyjskim i 6 z brazylijskim - tylu pacjentów z mutacjami mamy obecnie w naszym kraju - informował we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, dwa ogniska, w których pojawił się indyjski wariant koronawirusa, są już w fazie wygaszania.

