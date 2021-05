Mniej zakażeń koronawirusem, ale i chętnych na szczepienia. Groźba czwartej fali

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce wzrosła 21 maja o 1679 nowych przypadków - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby zmarło 191 pacjentów z COVID-19. W maju spada liczba hospitalizowanych osób, a także pacjentów podłączonych do respiratorów. Rząd przestrzega jednak, że to nie koniec epidemii i zachęca do szczepień, ponieważ dynamika zapisów spada.