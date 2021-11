Czwarta fala koronawirusa nie zwalnia. Waldemar Kraska przekazał w rozmowie z Interią, że 24 listopada Ministerstwo Zdrowia ogłosi raport z rekordową liczbą potwierdzonych zakażeń w jesiennej fali zachorowań. Do tej pory najwięcej nowych infekcji potwierdzono 18 listopada - było to 24 882 przypadków zakażenia.

- To nie jest dobra wiadomość, ale mamy dzisiaj rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - przekazał w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia.

Wiceminister zdrowia: Mamy rekord zakażeń koronawirusem w czwartej fali

Wiceszef resortu zdrowia wskazał, że w Polsce dobijamy obecnie do szczytu zachorowań na COVID-19. - Wzrosty tydzień do tygodnia wyhamowały. Z naszych obserwacji wynika, że dochodzimy do szczytu czwartej fali - powiedział Interii Kraska. Na wynik przekłada się też coraz częstsze testowanie - ubiegłej doby wykonano rekordową liczbę testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – ponad 107 tys. Pełny raport poznamy po godz. 10.30.

