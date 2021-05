Liczba zakażeń w Polsce mocno wzrośnie? Wiceminister zdrowia ostrzega

Epidemiolodzy przewidują, że jesienią nowych zakażeń koronawirusem może być więcej - podkreślił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Z grupy niezaszczepionych będą rekrutowały się osoby, które zachorują i trafią do polskich szpitali – powiedział. Zaapelował o szczepienie się przeciw COVID-19.

Koronawirus w Polsce wciąż jest sporym zagrożeniem, zwłaszcza że wciąż nie wszyscy są przekonani do szczepień przeciwko COVID-19. Zarówno eksperci jak i rządzący ostrzegają, że bez szczepień grozi nam czwarta fala zakażeń. Ta może przyjść jesienią i być tragiczna w skutkach.

- Na jesieni wszyscy epidemiolodzy przewidują, że tych nowych zakażeń może być więcej i to właśnie z tej grupy osób niezaszczepionych będą rekrutowały się te osoby, które zachorują i trafią do polskich szpitali - mówił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polskiego Radia 24.

Nowe mutacje koronawirusa a szczepienie

Zdaniem wiceszefa MZ jedyną drogą do tego, aby móc się spotykać z rodziną, ze znajomymi - tak, jak miało to miejsce przed pandemią - jest powszechność szczepień. Wiceminister tłumaczył, że nowe mutacje koronawirusa, powodują zdecydowanie większą zaraźliwość.

- Najnowsze badania, które do nas spływają, pokazują, że szczepionki, które w tej chwili przyjmujemy, są skuteczne także na te mutacje. Wszystkie argumenty przemawiają za tym, żebyśmy się masowo szczepili. I tutaj mój apel po raz kolejny i do grupy starszej i do osób młodych - nowe mutacje są równie zaraźliwe dla osób starszych, jak i młodych - powiedział Kraska.

Szczepienie przeciw COVID-19 w Polsce

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował w niedzielę, że Polsce wykonano ponad 18 mln szczepień przeciw COVID-19.

W niedzielę na rządowych stronach podano, że w pełni zaszczepionych jest ponad 5,5 mln osób. Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Szczepionki firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, zaś preparat opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania jednej dawki.

Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

RadioZET.pl/PAP