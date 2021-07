Spadła liczba zakażeń i zgonów. "Obostrzenia mogą nie być potrzebne"

Koronawirus w Polsce w ostatnich dniach nieznacznie przybrał na sile, jednak nie ma to jeszcze wpływu na sytuację w szpitalach. Coraz mniej pacjentów leży na oddziałach lub wymaga podłączenia do respiratora. W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 82 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Nie było żadnych nowych przypadków COVID-19 w jednym województwie. Śmierć poniosła jedna osoba.

Koronawirus w Polsce jest nadal słaby, choć tendencja powoli się odwraca. Wskaźnik reprodukcji wirusa ponownie przekroczył wartość "1", co oznacza stopniowe przyspieszanie epidemii.

Obserwowany ostatnio niewielki wzrost liczby zakażeń nie odbił się negatywnie na sytuacji w szpitalach. W niedzielę było mniej pacjentów i chorych podłączonych do respiratorów niż w sobotę. Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze zwróciła uwagę, że sytuacja epidemiczna podczas czwartej fali w Polsce może przypominać tę w Wielkiej Brytanii. Zdaniem ekspert dzieci powinny we wrześniu wrócić do nauki w klasach, a obostrzenia mogą nie być potrzebne. – Po prostu, przy pewnej liczbie osób zaszczepionych, jeżeli wzrosty zakażeń nie będą się przekładały na ogromne liczby pacjentów w szpitalach, obostrzenia nie będą potrzebne. Trzeba do tego podchodzić racjonalnie. Zachęcamy wszystkich do szczepień, apelujemy, ale przecież niechętnych nie zmusimy – powiedziała prof. Marczyńska.

Koronawirus 25 lipca 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 82 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. Najwięcej wykryto w województwach: mazowieckim (12), małopolskim (11), podkarpackim (8). W województwie świętokrzyskim nie stwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarła 1 osoba.

Dzień wcześniej, w sobotę, były 122 nowe zakażenia. Śmierć poniosło sześciu chorych z COVID-19. Natomiast tydzień temu, 18 lipca, resort zdrowia przekazał informację o 69 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Ministerstwo podało również, że zmarły w tym dniu trzy osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest obecnie 304 chorych z COVID-19, a 47 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 84 878 osób.

Od początku epidemii w Polsce (tj. od 4 marca 2020) koronawirusa wykryto u 2 882 146 osób, 75 242 z nich zmarło. 2 653 279 - to z kolei liczba osób, które pokonały chorobę.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia