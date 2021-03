Liczba zakażeń wzrośnie jeszcze bardziej. Co z obostrzeniami?

Koronawirusa potwierdzono u kolejnych 15 698 osób, z czego najwięcej (ponad 2,7 tys.) na Mazowszu. Takich danych w raportach Ministerstwa Zdrowia nie było od listopada. - Trzecia fala nabiera impetu - komentuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

W tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie. Podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące na zachód od nas - twierdzi główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Jego zdaniem sytuacja nie jest dobra, ale pełny lockdown nie udałby się

Na razie nie ma decyzji dotyczącej ewentualnych nowych obostrzeń. Nieoficjalnie mówi się o możliwym wprowadzeniu lockdownów powiatowych czy kolejnych obostrzeniach na Wielkanoc

Na godzinę 12:30 została zapowiedziana konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Koronawirus w Polsce dzisiaj 3 marca

Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 15 698 osób, najwięcej odnotowano ich w woj. mazowieckim - 2750. W dobowych zakażeniach doszliśmy do poziomów odnotowanych w listopadzie - podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 309 osób.

Pod koniec listopada dzienne dobowe zakażenia przekraczały 15 tys. Tylko cztery dni listopada pokazały niższe niż 15 tys. wzrosty. 23 listopada zdiagnozowano 15 002 nowe przypadki, 25 listopada było ich 15 362, a 28 listopada - 15 178. Natomiast 7 listopada doszliśmy do najwyższego pułapu w pandemii - wykrycia 27 875 nowych chorych.

Z danych MZ wynika, że tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146, a 372 osoby zmarły. Z kolei dwa tygodnie temu - potwierdzono 8 694 zakażenia, a zmarło 279 osób. MZ poinformowało w środę, że potwierdzone zakażenia pochodzą z województw: mazowieckiego (2750), śląskiego (1989), pomorskiego (1399), małopolskiego (1272), wielkopolskiego (1212), warmińsko-mazurskiego (1132), łódzkiego (960), kujawsko-pomorskiego (949), dolnośląskiego (782), podkarpackiego (687), zachodniopomorskiego (605), lubelskiego (500), podlaskiego (461), lubuskiego (387), świętokrzyskiego (274), opolskiego (208). Jak przekazał resort 131 informacje o zakażeniach nie zawierają adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Na COVID-19 zmarło 61 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 248 chorych. W sumie to 309 zgonów. Od początku epidemii, czyli od 4 marca 2020 r., koronawirusa wykryto łącznie u 1 735 406 osób, z których 44 360 zmarło.

Horban: w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tys. nowych zakażeń dziennie

W tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie; podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące na zachód od nas - powiedział główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Przyznał, że sytuacja nie jest dobra, ale pełny lockdown nie udałby się. Horban mówił w środę w radiowej "Trójce", że w walce z pandemią rząd "radzi sobie na tyle, na ile może radzić sobie w tej sytuacji". "Spodziewaliśmy się trzeciej fali, niestety nadeszła i nie wiemy, jaka ona będzie" - zaznaczył.

Mówił, że jej przebieg będzie zależał od samego wirusa, zachowania ludzi oraz dostępności szczepionki. Na uwagę, że w środę mamy prawie 16 tys. nowych potwierdzonych zakażeń, Horban zgodził się ze stwierdzeniem, że "dobrze nie jest". "To żeśmy też mówili już parę dni temu, że w tym tygodniu będzie prawdopodobnie 16-20 tys. nowych zakażeń (dziennie). To jest bardzo logiczne, to już wiemy, dlatego, że podążamy ścieżką, którą przeszły kraje leżące bardziej na zachód od nas" - powiedział Horban.

W kontekście obostrzeń mówił, że - nie można zamknąć wszystkich zamknąć granic, trudno zamknąć gospodarkę, bo ledwo "zipie", a także trudno wszystkich zamknąć znowu w domach. Horban mówił, że to, co można zrobić to uprawianie polityki zmniejszenia szkód. Główny doradca premiera ds. COVID-19 wyraził też opinie, że chińska szczepionka być może jest niezła, ale nie zostały udostępnione żadne dane, dokumentacja i wyniki badań klinicznych. Z kolei szczepionka rosyjska ma bardzo porządnie zrobione badania kliniczne i gdyby producent złożył dokumentacje Europejskiej Agencji Medycznej albo do polskiego urzędu ds. rejestracji leków "to jest rzeczą oczywistą, że należy bardzo poważnie brać tego typu szczepionkę pod uwagę".

Horban podkreślił, że do końca tego tygodnia wszyscy chętni nauczyciele zostaną zaszczepieni. "Zaczynamy szczepić ludzi starszych, bo cały czas Rada Medyczna i medycy upierają się przy swojej koncepcji słusznej oczywiście, że należy szczepić przede wszystkim te osoby, które są zagrożone śmiercią i chorobą" - podkreślił Horban. Dodał, że służby mundurowe już przeszły przesunięte dalej w kolejności szczepień, ale np. żołnierze WOT pracujący w szpitalach powinni być traktowani tak jak służba zdrowia i szczepieni. "Myślę, że raczej będziemy szli w kierunku szczepienia grup najbardziej zagrożonych" - powiedział Horban.

Powiedział też, że większość członków Rady Medycznej jest za tym, żeby zaszczepić około tysiąca osób z rządu, bo to nie jest wielka grupa, a "lepiej mieć jest rząd zdrowy niż rząd, który ledwo +zipie+". Mówił też, że jest szansa, że spędzimy Święta Wielkanocne w "warunkach półlockdownu, a nie całego lockdownu". "Nie potrafię powiedzieć jak to będzie wyglądało, ale na pewno nie będą to normalne święta jeszcze" - podkreślił Horban.

W środę wiceszef MZ Waldemar Kraska przekazał, że mamy 15 698 nowych zakażeń koronawirusem, 309 osób zmarło. Z danych MZ wynika, że tydzień temu w środę potwierdzonych zakażeń było 12 146, a 372 osoby zmarły. Z kolei dwa tygodnie temu - potwierdzono 8 694 zakażenia, a zmarło 279 osób.

RadioZET.pl/PAP