Spada liczba zakażeń i zgonów, ale rząd obawia się czwartej fali

Koronawirus w Polsce nadal jest słaby. W środę 30 czerwca 2021 roku Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy 104 nowe przypadki COVID-19. Poinformowano również o śmierci 16 osób. Jest to duży spadek w stosunku do wtorku, gdy zgonów było 26. Mimo poprawiającej się sytuacji rząd obawia się czwartej fali już w sierpniu. Rząd zapowiedział na konferencji prasowej we wtorek działania prewencyjne.