Czwarta fala koronawirusa w Polsce zdecydowanie przyspiesza – zaalarmował w Programie 1 Polskiego Radia Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia przekazał, że w środę 6 października mamy 2085 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

– Jeśli porównamy to do ubiegłej środy, to wzrost o 70 procent. Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka – powiedział wiceszef MZ.

Koronawirus w Polsce – 6 października. Rośnie liczba zakażeń i hospitalizacji

Kraska dodał, że środowa liczba zakażeń powinna skłonić wszystkie niezaszczepione osoby do udania się do punktu szczepień. – Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, więc apeluję do wszystkich państwa, zaszczepmy się – powiedział.

Wiceszef resortu zdrowia potwierdził, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli województwie lubelskim, podkarpackim i podlaskim. Taka sytuacja przekłada się na liczbę osób trafiających do szpitali.

– Tutaj też przekroczyliśmy już liczbę dwóch tysięcy pacjentów, 2013 dokładnie mamy w tej chwili w polskich szpitalach pacjentów z COVID-19. Także przybywa osób, które przebywają na oddziałach intensywnej terapii, podłączone do respiratorów – powiedział Kraska.

RadioZET.pl/Polskie Radio