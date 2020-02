Koronawirus rozchodzi się po Europie. Polacy "przygotowani tylko na papierze"?

Koronawirus atakuje kolejne miejsca w Europie. Choć w Polsce nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku zakażenia, niepokój rośnie. Główny Inspektor Sanitarny wydaje kolejne komunikaty, odradzając podróże do Włoch, a polski rząd uspokaja, że jest na wszystko przygotowany. W szpitalach twierdzą jednak, że "przygotowani są tylko na papierze".

Koronawirus rozprzestrzenia się w Europie w niepokojącym tempie. Najbardziej niespokojna sytuacja jest we Włoszech. To 322 przypadki zakażenia i 10 zgonów. We wtorek pierwsze przypadki zakażenia nowym koronawirusem potwierdziły też sąsiadujące z tym krajem Austria, Szwajcaria i Chorwacja.

W związku z rosnącym niepokojem również w naszym kraju polski rząd jeszcze w poniedziałek zwołał specjalną konferencję prasową. - Do sprawy podchodzimy poważnie – zapewniał szef MSWiA Mariusz Kamiński. Mateusz Morawiecki przekazał natomiast, że wszyscy Polacy wracający z zagranicy dostaną sms-a od rządu z informacją, jak należy postępować. Jak też stwierdził, Polska ma "zabezpieczone środki ochrony osobistej", ale noszenie masek ochronnych i tak jest istotne tylko w przypadku osób chorych, a tych w Polsce nie ma.

Konferencję dot. koronawirusa zwołano też we wtorek. - Ten wirus prędzej czy później pojawi się w Polsce- powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski, zaznaczając, że służby na taką sytuację się przygotowują. - 79 oddziałów zakaźnych funkcjonuje w trybie podwyższonej gotowości już od jakiegoś czasu – dodał Szumowski.

Koronawirus. Gdzie w Polsce wykonuje się badania?

Badania na obecność koronawirusa prowadzone są obecnie w dwóch laboratoriach w Warszawie. Przygotowane jest już laboratorium w Olsztynie, a sześć innych – w Rzeszowie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolski, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu – będzie przygotowane na taką ewentualność – przekazał we wtorek Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wcześniej tego samego dnia informowaliśmy, że w przypadku Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, badania można przeprowadzić również komercyjnie. To jednak koszt 500 złotych.

Pytany o to we wtorek w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewniał, że badania pod kątem zarażenia nic nie kosztują. – Każdy pacjent, który trafia do szpitala z podejrzeniem objawów lub zarażenia koronawirusem, ma badanie bezpłatne – mówił gość Beaty Lubeckiej.

- Nie zgadzam się na żadne komercyjne działania – powiedział we wtorek minister Szumowski. - Wszystkie testy są potrzebne dla tych osób, które naprawdę tego potrzebują, a nie tych, które chciałby bez wskazań zrobić badania – dodał.

Koronawirus. Apteki bez maseczek, rząd uspokaja

O tym, że w aptekach w całej Polsce brakuje maseczek, mówi się już od dawna. Wtorkowa "Rzeczpospolita" podała natomiast, że masek brakuje też w szpitalach, a lekarze boją się epidemii. Gazeta przytoczyła wypowiedź dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie dr Doroty Gałczyńskiej-Zych, która zaznaczyła, że "przygotowani jesteśmy tylko na papierze".

Szumowski zapewnił we wtorek, że wszystkie placówki otrzymają informacje, w jakim trybie mogą uzupełnić swoje zapasy i korzystać z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.

Komunikat i zalecenia GIS

O aktualnej sytuacji w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem informuje na bieżąco Główny Inspektorat Sanitarny. Jak przekazano w komunikacie opublikowanym we wtorek, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca obecnie podróżowania do Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jeżeli chodzi o Włochy, W związku z ogniskami koronawirusa w północnych częściach kraju, włoski rząd wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, a miejsca spotkań publicznych i szkoły zamknięto.

