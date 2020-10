Koronawirus: W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "W myśl projektowanego rozporządzenia cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem powiatów, które znajdą się w obszarze czerwonym, znajdzie się w obszarze żółtym" - napisano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Nowe ograniczania

Jak czytamy w rozporządzeniu, w celu ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 zdecydowano się na ograniczenie liczby osób (z wyłączeniem obsługi) biorących udział w przyjęciach ślubnych, konsolacjach lub przyjęciach komunijnych, a także innych przyjęciach okolicznościowych do 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, do 75 osób – w przypadku obszaru żółtego. Rozporządzenie wprowadza wyjątek, do 16 października 2020 r. liczba uczestników przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych wynosi do: 50 osób – w przypadku obszaru czerwonego, 100 osób – w przypadku obszaru żółtego (z wyłączeniem ich obsługi)

Ponadto rozporządzenie wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa zarówno dla osób przebywających na obszarze czerwonym, jak i żółtym. Nie będzie obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego rodzinnego ogródka działkowego, plaży, a także dla osoby uprawiającej sport.

Rozporządzenie ogranicza możliwości funkcjonowania restauracji, barów i innych podmiotów świadczących usługi gastronomiczne nie dłużej niż w godzinach 6.00–22.00 – w przypadku obszaru czerwonego – z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos.

Bez maseczki tylko z zaświadczeniem

Rozporządzenia przywraca obowiązek przedstawienia, na żądanie policji lub straży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Zgodnie z rozporządzeniem maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Dodatkowo w całym kraju w restauracjach, pubach i barach będzie trzeba zachować bezpieczną odległość – na osobę powinny przypadać co najmniej 4 m kw.

RadioZET.pl/ PAP