Polska walczy z koronawirusem. W stanie epidemii władze nakładają kolejne ograniczenia, które mają ułatwić zwalczenie wirusa.

Niestety, niepokojące informacje napływają z „pierwszego frontu walki”, czyli szpitali. Jak w soczewce dostrzegamy niedoinwestowaną służbę zdrowia, a braki sprzętowe narażają personel na zakażenia Sars-CoV-2. W rozmowie z „Wyborczą” wątpliwości dotyczące statystyk z koronawirusem rozwiewa medyk sądowy.

- powiedział anonimowo medyk sądowy z dużego miasta.

I podkreślił, że resort zdrowia nie wlicza do statystyk zakażonych i zmarłych z powodu koronawirusa, jeśli ci przechodzili domowe kwarantanny. Z ustaleń dziennika wynika, że państwo nie jest gotowe by łączyć zgon na Covid-19 z leczeniem w domu. I wspomina choćby śmierć 50-latki z Konina.

Drzwi do mieszkania były zamknięte, zmarła nie miała obrażeń, a wezwany do stwierdzenia zgonu lekarz rodzinny wykluczył udział osób trzecich (…) W takich sytuacjach wpisujemy w karcie zgonu, że był to zgon nagły, a jako przyczynę wskazujemy zatrzymanie krążenia. Bez dodatkowych badań nie mamy możliwości, by ustalić coś więcej