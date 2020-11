Ksiądz po kolędzie odwiedzi domowników? Episkopat zadecydował

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, tegoroczne wizyty duszpasterskie zostały odwołane, przesunięte na późniejszy czas lub odbędą się w zmienionej formie – zapowiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak. Zaznaczył, że ostateczna decyzja co do terminu i formy wizyty duszpasterskiej będzie należała do biskupów.