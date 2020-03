Macierewicz oburzony ograniczeniami w kościołach. „Konsekwencje dla psychiki”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej, więc rząd Mateusza Morawieckiego wprowadził od środy 25 marca nowe obostrzenia dla obywateli. Ograniczenia dotyczą również mszy świętych, w których będzie mogło brać udział nie więcej niż pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

Nowe ograniczenia nie spodobały się byłego ministrowi obrony narodowej. Antoni Macierewicz na antenie TV Trwam stwierdził, że obostrzenia uderzają w naszą tradycję.

Raz jeszcze apeluję do pana ministra zdrowia, żeby zmienił w swoim rozporządzeniu ten zapis. Jest to apel także do państwa, bo musimy mówić głośno, że wiara i jej praktykowanie w tych trudnych czasach jest konieczne