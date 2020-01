Polacy boją się zamawiać paczki z Chin przez koronawirusa. Są podstawy do obaw?

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kwestia ta może wydawać się nadinterpretacją tylko na pierwszy rzut oka. Warto podkreślić, że koronawirus przedostał się już do dużej części Azji a także Europy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii. Aliexpress jest bardzo znaną w Polsce platformą zakupową – Polacy, jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", dokonują masowych zamówień za pomocą tego portalu. Zresztą, znaczącą rolę odgrywa tu nie tylko Aliexpress. Chińskie sklepy internetowe cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. Według danych, pozyskanych przez DGP, w pierwszej połowie 2019 roku przesyłki nadawane przez chińską pocztę stanowiły ponad 30 procent wszystkich zagranicznych.

Warto podkreślić, że problem ten nie martwi jedynie polskich użytkowników platformy - z jej usług korzystają ludzie z całego świata.

Czy istnieje jakakolwiek możliwość zakażenia się śmiercionośnym koronawirusaem przez paczkę, która dotarła do nas Chin? Medonet postanowił zadać to pytanie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Jak stwierdził rzecznik prasowy GIS-u Jan Bodnar, "na pytanie, czy istnieje możliwość przeniesienia wirusa zawsze odpowiadam, że tak".

Natomiast szansa na to, że koronawirus zostanie przywieziony z Chin na paczce, jest mikroskopijna, niemal zerowa. Paczki są bezpieczne, bo zanim zostaną dostarczone do Polski, wirus zginie. Czas jego utrzymywania się na powierzchni zależy od wilgotności i temperatury powietrza, ale nie jest to taki czas, który wystarczyłby na dotarcie wirusa do naszego kraju

Jan Bodnar, rzecznik GIS w rozmowie z Medonet.pl