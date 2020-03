Koronawirus dotyka tylko starszych? W Polsce 1/4 zakażonych nie ma nawet 30 lat

"Blisko 1/4 zakażeń koronawirusem w Polsce to osoby poniżej 30. roku życia! Zastanów się, czy NAPRAWDĘ musisz wyjść z domu? Nie narażaj zdrowia i życia swojego i swoich bliskich. Nie lekceważ zagrożenia" - apeluje Główny Inspektorat Sanitarny.

"Apele o przestrzeganie ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 powinny być adresowane do grup skłonnych do bagatelizowania niebezpieczeństw z nią związanych. A więc przede wszystkim do ludzi młodych (do 35. roku życia), którzy częściej niż inni lekceważyli wyjątkowość tej choroby, niespecjalnie bali się zarażenia" - podawał już wcześniej CBOS, przytaczając badania z początku epidemii koronawirusa, gdy Polacy nie byli jeszcze w pełni przekonani o wyjątkowości choroby COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem, że liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 1862. Łącznie w kraju zmarły już 22 osoby chore na COVID-19. Liczba osób zakażonych koronawirusem stale rośnie. Przypomnijmy, że o pierwszym potwierdzonym przypadku resort zdrowia poinformował 4 marca. Granica 100 zakażeń została przekroczona 14 marca, a 1000 - 25 marca.

RadioZET.pl/PAP/GIS