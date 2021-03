Przed nami apogeum trzeciej fali. "Będziemy podejmowali trudne decyzje"

Koronawirusa od początku epidemii COVID-19 w Polsce potwierdzono u ponad 1,8 mln osób. Dzisiaj odnotowaliśmy najwyższy przyrost zakażeń w trakcie trzeciej fali (ponad 21 tys.). To więcej niż przewidywali eksperci

Minister zdrowia ogłosił na konferencji prasowej nowe obostrzenia dla województw mazowieckiego i lubuskiego. Dodatkowe restrykcje będą obowiązywać już łącznie w czterech regionach

Trzecia fala zakażeń nie daje sygnałów spowolnienia, dlatego będziemy podejmowali trudne decyzje - mówił Niedzielski. Zasugerował też, że rząd może wkrótce zrezygnować z regionalizacji obostrzeń i wprowadzić jednolite restrykcje dla całego kraju

Koronawirus w Polsce 11.03

Rzecznik rządu Piotr Müller przyznał w czwartek w Radiu Plus, że "niestety ta dynamika zakażeń z ostatnich dni wskazuje na to, że dzisiaj niestety będzie większa liczba niż wczoraj. Te dane są niepokojące, obawiam się, że przez najbliższe jeszcze dni będziemy obserwować niestety wzrost zakażeń i te dane nie będą pozytywne”.

Przypomnijmy, że resort zdrowia podał w środę, że badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 17 260 osób. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 osób. MZ dzień wcześniej poinformowało o 9 954 nowych zakażonych, w poniedziałek o 6 170, w niedzielę o 13 574, w sobotę o 14 857, w piątek o 15 829, a w czwartek o 15 250. Natomiast tydzień wcześniej, 3 marca nowych przypadków było 15 698, dwa tygodnie temu, 24 lutego - 12 146.

Konferencja ministra zdrowia ws. obostrzeń jeszcze dzisiaj?

Müller był też pytany o decyzje rządu dotyczące obostrzeń. "Dzisiaj będziemy o tym dyskutować, więc dzisiaj lub najpóźniej jutro takie decyzje będą podjęte" - oświadczył. Dopytywany czy zwiększenia obostrzeń należy spodziewać się na Mazowszu, Müller odparł: "Te decyzje będą dzisiaj podejmowane, nie wykluczam takiego scenariusza, ponieważ oczywiście jeżeli ta dynamika zachorowań jest taka duża i jeżeli nastąpiłoby dzisiaj przyspieszenie, to być może takie decyzje będą konieczne do podjęcia". "W związku z tym dzisiaj na ten temat dyskutujemy. Najprawdopodobniej dzisiaj te decyzje zapadną, zostaną ogłoszone dzisiaj albo jutro" - powiedział rzecznik.

Müller dopytywany, czy zwiększenie obostrzeń miałoby dotyczyć tylko Mazowsza, czy również innych województw, odparł, że woli nie spekulować na ten temat. Zapytany, czy przed świętami wielkanocnymi mogą pojawić się ograniczenia w handlu na ogólnopolskim poziomie, odparł, że wszystko zależy od sytuacji w poszczególnych województwach.

"Jeśli sytuacja w kraju pogorszyłaby się na tyle, że trzeba będzie podejmować decyzje co do obostrzeń w kolejnych województwach, to na terenie tych województw ograniczenia w handlu, takie jak teraz widzimy na Warmii i Mazurach, czy od soboty na Pomorzu, one są możliwe na tych obszarach. Natomiast dynamika zachorowań jest bardzo zróżnicowana w związku z tym na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć jak będzie wyglądał handel tuż przed świętami. Natomiast nie spodziewam się większych ograniczeń w handlu niż tych, które są w tej chwili na Warmii i Mazurach czy Pomorzu" - zaznaczył.