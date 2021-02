Platforma Obywatelska zadecydowała w sprawie stanowiska dot. aborcji. "W szczególnie trudnych sytuacjach, po konsultacjach z psychologiem i lekarzem, to kobieta powinna podjąć decyzję i prawo powinno jej to umożliwić" - wybrzmiało stanowisko partii. Ważą się losy dalszych obostrzeń w dobie koronawirusa w Polsce. Od kilku dni obserwujemy niepokojący wzrost dobowych zakażeń względem danych z ubiegłego tygodnia. Senat zajmie się w czwartek decyzją w sprawie wybranego przez Sejm na urząd RPO posła PiS, Piotra Wawrzyka. Większość senacka, w tym część senatorów niezależnych, zapowiedziała, że nie poprze tej kandydatury. Relacja na żywo z czwartku 18 lutego na RadioZET.pl.

Koronawirus w Polsce. Rządzący apelują o przestrzeganie obostrzeń, nawet po niedawnym poluzowaniu restrykcji. W dziennych raportach notujemy już o tysiąc i więcej nowych przypadków zakażenia względem analogicznych bilansów z poprzedniego tygodnia

W środę resort zdrowia informował o blisko 8,7 tys. nowych przypadkach zakażeń i 279 zgonach na Covid-19. Nowy raport poznamy w czwartek ok. godz. 10.30

W Senacie zapadnie dziś decyzja w sprawie nowego RPO. Wybrany przez Sejm (większość głosów Zjednoczonej Prawicy) poseł PiS Piotr Wawrzyk musi uzyskać pozytywną ocenę większości Senatu

PO zadecydowała o stanowisku w sprawie prawa aborcyjnego, skłaniając się ku liberalizacji - dopuszczeniu do przerywania ciąży do 12 tygodnia, po konsultacji medycznej. Konserwatywne skrzydło partii optowało za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego

Koronawirus w Polsce znów przyspiesza, ale nie ma jasności, czy jest to skutek nieprzestrzegania, czy wyłącznie poluzowania obostrzeń. Ku pierwszej wersji skłania się w swoim przekazie resort zdrowia, ku drugiej eksperci, np. Robert Flisiak. Stwierdził on, że widoczna w ostatnich dniach tendencja wzrostowa przypadków zachorowań jest spowodowana głównie przez puszczenie do szkół podstawowych dzieci z klas I-III.

Koronawirus w Polsce 18 lutego. Niepokoi wzrost nowych zakażeń

W kraju trwa proces szczepień przeciw Covid-19, do wtorkowego poranka wykonano 2,2 miliona szczepień. Wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że Polska wiedzie prym w UE jeśli chodzi o odsetek już zaszczepionych (3,97 proc. populacji).

Senat decyduje o RPO, PO ogłosi stanowisko ws. aborcji

W Senacie ważą się losy przyszłego RPO - izba wyższa zgodnie z prawem musi zgodzić się na decyzję Sejmu. W obecnych realiach jest to mało prawdopodobne – mająca nieznaczną większość opozycja (KO, SLD, PSL, część niezrzeszonych) już zapowiedziała, że nie poprze nominata PiS Piotra Wawrzyka, uznając go za kandydata partyjnego, a nie obywatelskiego.

PO wypracowała stanowisko w sprawie prawa aborcyjnego. Z doniesień PAP wynika, że partia zdecydowała się na liberalizację prawa – dopuszczenie do przerywania ciąży do 12 tyg. po konsultacji lekarskiej. Konserwatywne skrzydło partii opowiadało się za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego. Oficjalną decyzję mamy poznać dziś przed południem.

