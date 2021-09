Powrót do szkół przyniesie większą liczbę zakażeń koronawirusem - ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Na antenie TV Republika powiedział we wtorek, że do tej pory dzieci przebyły Covid-19 w sposób łagodny. Jednocześnie dodał, że najnowsze dane z USA pokazują zagrożenie dla najmłodszych pacjentów ze strony wariantu Delta.