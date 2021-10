Koronawirus nie zniknie. Ekspert: Pozostanie jako choroba endemiczna

Minister Zdrowia Niemiec stwierdził, że jeśli nie powstanie żaden nowy wariant koronawirusa odporny na szczepienia, to pandemię uda się opanować do wiosny przyszłego roku. Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć w rozmowie z PAP ocenił, że jest na to duża szansa.

– Były już nadzieje, że poprzedni sezon COVID-19 będzie ostatni, ale tempo szczepień spadło praktycznie do zera. Trzeba więc zakładać, że ten sezon jeszcze minie pod znakiem choroby. Chciałbym jednak przestrzec, że ze względu na to, że pojawił się wariant Delta, w tym roku ten wirus dotrze do osób, które wcześniej uchroniły się przed zakażeniem – wyjaśnił.

Koronawirus nie zniknie. "Pozostanie jako choroba endemiczna"

Kierownik Pracowni Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ ocenił, że koronawirus raczej z nami już zostanie i będzie miała charakter endemiczny. – Może trzeba będzie zaakceptować jej istnienie, podobnie jak to miało miejsce w przypadku HIV. Może będą okresowe szczepienia – powiedział.

– Przez pewien czas choroba będzie również wciąż stwarzała zagrożenie indywidualne, jednak pandemiczne zagrożenie dla naszego świata powinno maleć. Oczywiście, mówimy o biologii, więc nikt nie jest w stanie przewidzieć w 100 proc. ewolucji wirusa – dodał.

Prof. Pyrć przypomniał, że w Polsce jest sporo osób z grupy bardzo wysokiego ryzyka, które nadal nie przyjęły szczepionki przeciw COVID-19. – Jeżeli te osoby się zarażą, choroba będzie stanowiła dla nich śmiertelne zagrożenie. Z drugiej strony szczepienia prawdopodobnie ruszą ponownie, gdy zagrożenie stanie się bardziej realne – powiedział.

RadioZET.pl/PAP