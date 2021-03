Koronawirus 15 marca

"Ten tydzień będzie tygodniem, gdy tych zachorowań będzie zdecydowanie więcej niż w poprzednich tygodniach. Widzimy dynamikę, że tych nowych zachorowań jest praktycznie o 25 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu" - zaznaczył wiceminister, który przebywał w poniedziałek z wizytą w szpitalu tymczasowym w Siedlcach. Podkreślił, że średnia tygodniowa zachorowalność w naszym kraju na koronawirusa wynosi ok. 16 tys.

"To oznacza, że do szpitali trafia więcej pacjentów i więcej wymaga pomocy lekarskiej" - podsumował. Zauważył, że ta fala epidemii jest inną falą niż jesienna. Chorują coraz młodsi pacjenci - średnia wieku to 62 lata. Również przebieg choroby jest cięższy i więcej pacjentów wymaga wsparcia oddechowego.

Resort zdrowia w poniedziałek podał, że w szpitalach przebywa 20,2 tys. chorych z COVID-19, a 2084 osoby są podłączone do respiratorów. Dla pacjentów z koronawirusem w kraju przygotowanych jest w tej chwili 28 473 łóżka i 2882 respiratory.