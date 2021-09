Wiceminister zdrowia zapowiada ogromny wzrost zakażeń. "O ponad 55 proc."

Wzrost zakażeń koronawirusem jest w tym tygodniu znacznie wyższy niż we wcześniejszych zestawieniach sprzed 7 dni. Wiceminister Waldemar Kraska był pytany w Polsat News o aktualną sytuację epidemiczną.

W odpowiedzi podał, że "fala wzrostowa utrzymuje się, a trend wzrostowy jest bardzo widocznie utrwalony". Następnie podał niepokojący wskaźnik rozwoju epidemii.

Wysoki wzrost zakażeń w czwartek. "O ponad 55 proc." więcej przypadków

- Jak porównamy tydzień do tygodnia, to dzisiaj będziemy mieli wzrost o ponad 55 proc. – wyjaśnił. Biorąc pod uwagę raport sprzed tygodnia, wychodzi więc, że możemy spodziewać się dziś ok. 390 nowych przypadków.

W dalszej części programu wiceminister mówił, że wcześniej ten wzrost wynosił 17-20 proc. porównując tydzień do tygodnia. Oznacza to, że pandemia rozwija się ponad dwa razy szybciej. Kraska wspomniał, że "systematycznie przybywa też osób, które muszą być hospitalizowane". Zaapelował o pospieszne szczepienie się przeciw Covid-19.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl