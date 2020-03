Oddział dziecięcy odizolowany. Pracownik miał kontakt z koronawirusem

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Koronawirus w Gdańsku. Pododdział dziecięcy Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza został poddany izolacji po tym, jak jeden z pracowników miał bezpośredni kontakt z osobą zakażoną koronawirusem - przekazała w poniedziałek rzeczniczka szpitala na Srebrzysku Lidia Metel-Czarnowska.

Na pododdziale dziecięcym izolowanych jest ośmioro małoletnich pacjentów. Każdy z nich leży w osobnej sali. Dodatkowo w izolacji domowej przebywa część personelu medycznego, w tym pracownik, który miał bezpośredni kontakt z chorą na COVID-19 pielęgniarką szpitala św. Wojciecha na Zaspie.

- wyjaśnia Lidia Metel-Czarnowska.

We wtorek pracownik oddziału psychiatrii dziecięcej, który miał styczność zakażoną koronawirusem kobietą, zostanie poddany testom na obecność patogenu. Zgodnie z zasadami materiał do badania mikrobiologicznego pobiera się nie wcześniej, niż w siódmej dobie od chwili kontaktu z osobą zarażoną.

Dalsze czynności będą zależały od wyniku testu. Wiele wskazuje na to, że pododdział dziecięcy może być zamknięty nawet do końca tego tygodnia. Do czasu wyjaśnienia sprawy wstrzymaliśmy przyjęcia. Małoletni pacjenci będą kierowani na pododdział dla młodzież