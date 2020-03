Podejrzenie koronawirusa u uczennicy. W szkole odwołano wszystkie lekcje

Podejrzenie koronawirusa u uczennicy ze szkoły podstawowej nr 6 w Kołobrzegu. 10-letnia dziewczynka w sobotę trafiła do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Do momentu wykluczenia koronawirusa SP nr 6 pozostanie zamknięta.

Koronawirus w Kołobrzegu? W sobotę w godzinach popołudniowych władze miasta otrzymały informację, że dziecko z kołobrzeskiej szkoły zostało przewiezione do szpitala wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej celem wykluczenia występowania koronawirusa.

Chodzi o uczennicę Szkoły Podstawowej nr 6, w której od godzin porannych trwa dezynfekcja.

Zgodnie z procedurą i zaleceniami wojewody, inspektora sanitarnego szkoła ta do momentu wykluczenia występowania koronawirusa u dziecka nie będzie czynna

– poinformowała w niedzielę prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Koronawirus w Kołobrzegu? Wyniki badań we wtorek lub środę

Zgodnie z informacją przekazaną na konferencji przez dyrektora kołobrzeskiego sanepidu Jacka Ekk-Cierniakowskiego, wyniki badań powinny być znane we wtorek lub w środę. Dyrektor powiedział, że „dziecko jest w stanie dobrym”.

Uspokajam, wszystkie działania są podjęte w celu wykluczenia koronawirusa. Wdrażamy te wszystkie środki jako profilaktyczne. Nie ma żadnego zagrożenia w pozostałych szkołach Jacek Ekk-Cierniakowski

Prezydent Kołobrzegu podkreśliła, że decyzja o zamknięciu SP nr 6 musiała zapaść, bo nie było możliwości wyizolowania jednej klasy. - Wiemy, z której klasy jest to dziecko. (…) Przez pięć dni od zakończenia ferii zimowych to dziecko uczęszczało do szkoły i dlatego, działając z wielką rozwagą, (…) podjęliśmy taką decyzję o zamknięciu szkoły do momentu wykluczenia wirusa – powiedziała Mieczkowska.

Na oddziale zakaźnym szpitala wojewódzkiego w Szczecinie przebywają łącznie z 10-latką trzy osoby z podejrzeniem koronawirusa. Wyniki badań próbek od dwóch wcześniej przyjętych na oddział powinny być znane najdalej w poniedziałek.

RadioZET.pl/PAP