Przez koronawirusa zamknięto szkołę w Kołobrzegu. Są wyniki badań 10-latki

Wynik testu na obecność koronawirusa u 10-letniej dziewczynki z Kołobrzegu jest ujemny – poinformował we wtorek wieczorem p.o. rzecznika prasowego szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Mateusz Iżakowski.

Dziewczynka kilka dni po powrocie z ferii w Indonezji trafiła do szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W związku z jej hospitalizacją i podejrzeniem koronawirusa Szkoła Podstawowa nr 6 w Kołobrzegu, której uczennicą jest dziewczynka, wraz ze świetlicą i przedszkolem została zamknięta do odwołania, czyli do wykluczenia zakażenia u 10-latki. Sytuacja dotyczy ok. 900 dzieci i nauczycieli. Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły przez jej dyrektora Andrzeja Haraja wynika, że placówka w środę będzie jeszcze nieczynna.

Obecnie w szczecińskim szpitalu wojewódzkim przebywają cztery osoby z podejrzeniem koronawirusa: dwie kobiety i dwie nastolatki z Zespołu Szkół w Policach. Próbki od nowych pacjentek (dziewcząt i jednej z kobiet) zostały we wtorek wysłane do PZH, szpital czeka też na wyniki testów u kobiety.

Z kolei w oddziale obserwacyjno-zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w związku z podejrzeniem koronawirusa przebywają dwie osoby. Placówka czeka na wyniki badań próbek pobranych od tych osób.

Koronawirus w Europie i na świecie

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Obecnie zakażenia potwierdzono już w ponad 30 krajach.

Sytuacja epidemiologiczna w Europie jest dynamiczna. Najbardziej niespokojnie jest we Włoszech, gdzie zanotowano już ponad 2 tysiące przypadków zakażeń Covid-19, z czego 52 osoby zmarły. Pierwsze przypadki zakażenia pojawiły się też m.in. na Ukrainie i w Czechach. Z kolei we Francji poinformowano we wtorek o czwartym przypadku śmiertelnym. Jedna osoba zmarła też w Hiszpanii.

Jeśli chodzi o epidemię koronawirusa na świecie, we wtorek wieczorem mowa już łącznie o 92 808 przypadkach zakażenia i 3 159 zgonach. Wyleczyć udało się 48 201 osób. To dane WHO z wtorku z godz. 21. Warto jednak podkreślić, że u niektórych wyleczonych osób koronawirus miał pojawić się ponownie. Takie doniesienia płyną m.in. z Chin i Japonii. Lekarze nie są pewni, czy mają do czynienia z nawrotem choroby, czy pacjenci zarazili się ponownie.

