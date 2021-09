Ponad 100 uczniów na kwarantannie przez zakażonego nauczyciela. Pedagog był zaszczepiony

Covid-19 wykryto u nauczyciela z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 przy ul. Hallera w Opolu. Adam Leszczyński, rzecznik opolskiego ratusza, poinformował, że mężczyzna, który zachorował, był zaszczepiony.

Koronawirus w Opolu. Pięć klas na kwarantannie

Kwarantanną objętych zostało 119 uczniów z opolskich szkół o profilu gastronomicznym - przekazał rzecznik prezydenta Opola w rozmowie z TVN24. Chodzi w sumie o pięć klas.

Dwie klasy czwarte pozostaną w domu do 27 września, jedna klasa czwarta będzie objęta kwarantanną do 26 września, jedna klasa druga - do 25 września, a jedna klasa trzecia - do 23 września.

"Nowa Trybuna Opolska" podaje, że to niejedyny przypadek zakażenia w regionie. W opolskich szkołach koronawirusa wykryto wśród uczniów i personelu m.in. Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Hubala oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Ozimskiej.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 882 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. To rekordowy wzrost zachorowań, odkąd mówi się o czwartej fali. We wtorek odnotowano 711 nowych zakażeń, a tydzień temu było ich 767. Resort Adama Niedzielskiego przekazał również, że w ciągu ostatniej doby zmarło 20 osób.

RadioZET.pl/TVN24/"Nowa Trybuna Opolska"