Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce jest już potwierdzony. W całym kraju w obawie przed ewentualną epidemią podejmowane są środki bezpieczeństwa. Z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem coraz więcej wydarzeń jest odwoływanych lub przekładanych na inny termin. Takie decyzje zapadają również na polskich uniwersytetach.

Koronawirus w Polsce. UJ i UŁ odwołują imprezy

W czwartek komunikat w tej sprawie wydał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Władze UJ postanowiły "nie ryzykować". Wśród odwołanych lub przełożonych imprez znalazły się m.in. dzień otwarty uczelni, zaplanowany na 20 marca i cieszące się popularnością VI Dyktando Krakowskie, które miało odbyć się dzień później. Chodzi też o cykl wykładów i dyskusji w ramach Tygodnia Mózgu 2020, Jagielloński Turniej Matematyczny, a także drugi etap i galę finałową Konkursu Wiedzy o UJ. Z kolei zaplanowana na kwiecień próbna matura z chemii - jak zapowiedziano - odbędzie się "w innej formie".

Wcześniej Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, pracowników oraz naukowców do i z państw, objętych epidemią.

Wydarzenia odwołuje też Uniwersytet Łódzki. Chodzi o wszystkie uroczystości, zgromadzenia i konferencje naukowe oraz imprezy sportowe zaplanowane co najmniej do 15 marca. To m.in. nocny turniej siatkówki, dni otwarte czy kolejne edycje targów pracy. W tym przypadku również uczelniane władze zdecydowały o wstrzymaniu do odwołania zagranicznych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników. UŁ zwróci im poniesione przez to koszty. Jeszcze w lutym w związku z koronawirusem odwołano przyjazd chińskich studentów na UŁ. Łódź miało odwiedzić 38 młodych Chińczyków.

We Wrocławiu przez koronawirusa uczelnie odwołują największe wydarzenia

Podobnie jest we Wrocławiu. Przez koronawirusa Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Wrocławska co najmniej do 22 marca odwołują imprezy i wydarzenia skupiające powyżej 200 osób. Decyzja dotyczy przede wszystkim Szalonej Studenckiej Nocy Naukowej.

Z kolei z kalendarza Uniwersytetu Ekonomicznego wypadła Wampiriada, a także popularny wyścig autostopowy Auto Stop Race, którego uczestnicy w tym roku mieli ścigać się na katalońskie wybrzeże Costa Brava. To największa ogólnopolska impreza studencka tego typu. - Z uwagi na szybko rozprzestrzeniający się w Europie koronawirus władze uczelni są zmuszone podjąć takie kroki. Nie możemy pozwolić na narażenie waszego zdrowia lub bezpieczeństwa podczas autostopowej podróży przez zagrożone kraje – przekazali w komunikacie członkowie studenckiego Klubu Podróżników BIT.

Podobna impreza odbywa się m.in. na krakowskiej AGH. Co więcej, w tym roku meta wyścigu znanego jako Krakostop ma miejsce w Tarquini niedaleko Rzymu. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o Europę, to właśnie we Włoszech sytuacja epidemiologiczna jest najbardziej niespokojna. Najnowszy bilans koronawirusa w tym kraju to 107 zmarłych i ponad 3 tysiące zarażonych. Organizatorzy krakowskiego wyścigu do Włoch jak dotąd nie podjęli decyzji o odwołaniu imprezy.

Władze polskich uczelni zapewniają, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a dodatkowe działania będą podejmowane, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

